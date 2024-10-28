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Hamsi tezgâha gelmekte naz ediyor

Hamsi tezgâha gelmekte naz ediyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 14:06
Güncelleme:28.10.2024 14:06
Trabzon Balık Halinde kilosu 275-300 TL arasında satılan hamsi, az geldiği için fiyatı yüksek olurken tezgahlara geç gelmesi balıkçıları endişelendiriyor.
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