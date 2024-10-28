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Prof. Dr. Şükrü Ersoy harita üzerinde tek tek A Haber'de anlattı: Yıkıcı depremlerin olması çok şaşırtıcı olmaz

Prof. Dr. Şükrü Ersoy harita üzerinde tek tek A Haber'de anlattı: Yıkıcı depremlerin olması çok şaşırtıcı olmaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 16:18
Güncelleme:28.10.2024 16:18
Adana ve Çanakkale'deki depremler hangi fay hattında meydana geldi? Tetikleyici özellikleri var mı? Deprem potansiyeli hangi bölgelerde yüksek? Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında harita üzerinde anlattı. Ersoy, Ege Bölgesi ile ilgili "Buralarda yaklaşık maksimum 7 büyüklüğünde deprem olabilir. " dedi.
Harita üzerinde anlattı: Yıkıcı depremlerin... HARİTA ÜZERİNDE ANLATTI: YIKICI DEPREMLERİN...

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