Prof. Dr. Şükrü Ersoy harita üzerinde tek tek A Haber'de anlattı: Yıkıcı depremlerin olması çok şaşırtıcı olmaz

Adana ve Çanakkale'deki depremler hangi fay hattında meydana geldi? Tetikleyici özellikleri var mı? Deprem potansiyeli hangi bölgelerde yüksek? Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında harita üzerinde anlattı. Ersoy, Ege Bölgesi ile ilgili "Buralarda yaklaşık maksimum 7 büyüklüğünde deprem olabilir. " dedi.

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