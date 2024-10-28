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Konya’nın şirin ilçesi: Taşkent

Konya’nın şirin ilçesi: Taşkent

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 14:57
Anadolu Diyarı bu hafta Konya'nın Taşkent ilçesine konuk oldu. Ekibimiz ilçenin gelenek ve görenekleriyle tarihi mekanlarını görüntüledi.
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Konya’nın şirin ilçesi: Taşkent
Konya’nın şirin ilçesi: Taşkent
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