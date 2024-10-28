Doğal demir ilacı: Hemen kana karışıyor! Tansiyonu sabitliyor...

Besin Değeri

Pekmez, yüksek şeker içeriği sayesinde iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağıdır. Kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi mineraller bakımından zengin olan pekmez, yapıldığı meyveye göre farklı besin içeriğine sahip olabilir. Ortalama bir yemek kaşığı (10 gram) pekmez, yaklaşık 29 kalori, 1 mg demir ve 40 mg kalsiyum içermektedir. 100 gram pekmez ise yaklaşık 293 kalorilik enerji sağlar.