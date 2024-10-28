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Doğal demir ilacı: Hemen kana karışıyor! Tansiyonu sabitliyor...

Genellikle kış aylarında tüketilen pekmez, özellikle demir eksikliği ve kansızlık sorunları yaşayanlar için önemli bir besin kaynağıdır. Zengin içeriği sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu mineral desteğini sağlarken, kemik gelişimine de katkıda bulunur. Ancak pekmez alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı basit kurallar var. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.10.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 13:33
Doğal demir ilacı: Hemen kana karışıyor! Tansiyonu sabitliyor...

Pekmez, Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel lezzetlerinden biridir. Şeker ve diğer katkı maddeleri kullanılmadan, genellikle şeker bakımından zengin meyve sularının kaynatılmasıyla elde edilen yoğun ve tatlı bir şuruptur. Taze üzüm ve ihraç şansı olmayan kuru üzümden üretilen pekmez, aynı zamanda keçiboynuzu, elma, dut, kayısı, erik, karpuz, incir ve şeker pancarından da yapılabilmektedir.

Doğal demir ilacı: Hemen kana karışıyor! Tansiyonu sabitliyor...

Besin Değeri

Pekmez, yüksek şeker içeriği sayesinde iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağıdır. Kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi mineraller bakımından zengin olan pekmez, yapıldığı meyveye göre farklı besin içeriğine sahip olabilir. Ortalama bir yemek kaşığı (10 gram) pekmez, yaklaşık 29 kalori, 1 mg demir ve 40 mg kalsiyum içermektedir. 100 gram pekmez ise yaklaşık 293 kalorilik enerji sağlar.

Doğal demir ilacı: Hemen kana karışıyor! Tansiyonu sabitliyor...

FAYDALARI

Kansızlıkla Mücadele: Vücutta kolayca emilebilen demir içeriği, kan yapımını artırarak kansızlığa iyi gelir.

Kemik Sağlığı: Süt ve süt ürünlerinden sonra en iyi kalsiyum kaynaklarından biri olan pekmez, kemik gelişimi için önemlidir.

Bağışıklık Güçlendirme: İçerdiği antioksidanlar, vücut direncini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Öksürük ve balgam söktürücü etkisiyle de bilinir.

Tansiyon Dengeleme: Potasyum içeriği sayesinde tansiyonu dengeleyici özellik taşır.

Cilt Sağlığı: Egzama, sedef, akne ve diğer cilt hastalıklarının tedavisinde yardımcı bir besin olarak kullanılabilir.

Doğal demir ilacı: Hemen kana karışıyor! Tansiyonu sabitliyor...

PEKMEZİ TÜKETİRKEN VE SAKLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Evde yapılan pekmez güneş ışığı almayan ve oda ısısında saklanmalıdır. Marketten alınan raf ömrü uzun olan pekmezin ise kapağı açıldıktan sonra buzdolabında bulundurulmalıdır.

Doğal demir ilacı: Hemen kana karışıyor! Tansiyonu sabitliyor...

Pekmez yüksek ısıya maruz kalmamalıdır. Eğer donarsa bain-marie usulü ile 70 santigrat dereceyi geçmeden çözdürülmelidir.