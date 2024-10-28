28 Ekim 2024, Pazartesi
Doğal demir ilacı: Hemen kana karışıyor! Tansiyonu sabitliyor...
Genellikle kış aylarında tüketilen pekmez, özellikle demir eksikliği ve kansızlık sorunları yaşayanlar için önemli bir besin kaynağıdır. Zengin içeriği sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu mineral desteğini sağlarken, kemik gelişimine de katkıda bulunur. Ancak pekmez alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı basit kurallar var. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.10.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 13:33