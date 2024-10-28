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İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bekçi yaralandı

İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bekçi yaralandı

İHA
ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 28.10.2024 14:00
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak isteyen bekçi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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