Semanur Arslan nasıl öldü? Cinayet mi intihar mı?

27yaşındaki Semanur Arslan 43'üncü kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Genç kızın nasıl öldüğüne dair soru işaretleri ise sürüyor. Arkadaşlarının "intihar" iddiasına Arslan ailesi kesinlikle karşı çıkıyor. Polis ise Semanur'un telefonunu incelemeye aldı. Hem otopsi raporu hem de telefon incelemesinin ardından sır ölümün çözülmesi bekleniyor.

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