28 Ekim 2024, Pazartesi
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İstanbul'a yağış geliyor! Tarih verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi için 30 Ekim tarihinde yağış uyarısı yapıldı. Bölgede birçok ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. 5 günlük hava durumu tahmininde yurt genelinde genellikle güneşli bir havanın olacağı aktarıldı.