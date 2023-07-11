11 Temmuz 2023, Salı
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Arının soktuğu adam hayatını kaybetti
Olay Ceylanpınar ilçesine bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Almas (60) evinin önündeyken arıların saldırısına uğradı. Yakınları tarafından Harran Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Almas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adamın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Alerjisi olduğu öğrenilen Almas'ın daha önceki yıllarda da arı sokması sebebiyle tedavi gördüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.