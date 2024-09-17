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Arin Gölü’ndeki rengarenk flamingolar mest ediyor

Arin Gölü’ndeki rengarenk flamingolar mest ediyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 10:42
Bitlis’in Adilcevaz ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Arin Gölü’nde konaklayan rengarenk flamingolar, görenleri mest ediyor.
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Rengarenk flamingolar mest ediyor
Rengarenk flamingolar mest ediyor
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