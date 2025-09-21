21 Eylül 2025, Pazar

Aracın tekeri yola fırladı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Aracın tekeri yola fırladı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Giriş: 21.09.2025 11:42
Diyarbakır’da 3 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kazada araçlardan birinin tekeri yola fırladı.
Aracın tekeri yola fırladı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
