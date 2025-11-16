Ara tatil dönüşü trafik kilit! 43 ilin geçiş noktasında uzun kuyruklar oluştu

16 Kasım 2025, Pazar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 16.11.2025 22:22
Ara tatilin son gününde yollara akın eden milyonlarca vatandaşın geri dönüş başlayoınca trafik zaman zaman durma noktasına geldi. 43 ilin geçiş noktası 'kilit kavşak' Kırıkkale’de trafik yoğunluğuna neden oldu. Karayollarında oluşan araç trafiği havadan görüntülendi. Ekipler, sürücülerin hız limitlerine uyması, yakın takipten kaçınması ve uzun yolculuklarda dinlenme molaları vermesi konusunda uyarılarda bulundu.
