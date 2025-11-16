Ara tatil dönüşü trafik kilit! 43 ilin geçiş noktasında uzun kuyruklar oluştu

Ara tatilin son gününde yollara akın eden milyonlarca vatandaşın geri dönüş başlayoınca trafik zaman zaman durma noktasına geldi. 43 ilin geçiş noktası 'kilit kavşak' Kırıkkale’de trafik yoğunluğuna neden oldu. Karayollarında oluşan araç trafiği havadan görüntülendi. Ekipler, sürücülerin hız limitlerine uyması, yakın takipten kaçınması ve uzun yolculuklarda dinlenme molaları vermesi konusunda uyarılarda bulundu.

