10 Ağustos 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Antalya'dan kalkan uçak duman nedeniyle havalimanına geri döndü
Antalya’dan kalkan uçak duman nedeniyle havalimanına geri döndü

Antalya'dan kalkan uçak duman nedeniyle havalimanına geri döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.08.2025 00:42
Antalya- Manchester seferini yapmak için Fraport TAV Antalya Havalimanı'ndan kalkan Jet2 firmasına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, kalkıştan kısa süre sonra iniş takımlarında duman görüldü. Duman nedeniyle uçak havalimanına geri dönerken alınan acil önlemlerin ardından inceleme başlatıldı.
Antalya’dan kalkan uçak duman nedeniyle havalimanına geri döndü
Antalya’dan kalkan uçak duman nedeniyle havalimanına geri döndü
Antalya'dan kalkan uçak duman nedeniyle havalimanına geri döndü
İstanbul’dan dünyaya haykırış! Gazze’ye Umut Işığı Ol
İstanbul'dan dünyaya haykırış! "Gazze'ye Umut Işığı Ol"
Fit görünme baskısı gençleri tehdit ediyor! Uzmanlar uyardı
Fit görünme baskısı gençleri tehdit ediyor! Uzmanlar uyardı
Bakan Yerlikaya duyurdu! İzmir Karaburun’da batan tekneden 3 kişi kurtarıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu! İzmir Karaburun’da batan tekneden 3 kişi kurtarıldı
Sinop’ta başlayan orman yangınında 1 köy boşaltıldı
Sinop'ta başlayan orman yangınında 1 köy boşaltıldı
Anadolu Diyarı ekibi Diyarbakır’ın kadim kenti Sur’da
Anadolu Diyarı ekibi Diyarbakır’ın kadim kenti Sur’da
Tescilli Geven balında sağım zamanı!
Tescilli Geven balında sağım zamanı!
40 derece sıcaklıkta kavun hasadı başlad!
40 derece sıcaklıkta kavun hasadı başlad!
Muhtarlık binasında vefat eden muhtar toprağa verildi
Muhtarlık binasında vefat eden muhtar toprağa verildi
Yabani hayvanları besliyor
Yabani hayvanları besliyor
Yoldan geçen araçlara taşla saldırdı!
Yoldan geçen araçlara taşla saldırdı!
Hijyeni hiçe sayan işletme mühürlendi
Hijyeni hiçe sayan işletme mühürlendi
Daha Fazla Video Göster