10 Ağustos 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Antalya'dan kalkan uçak duman nedeniyle havalimanına geri döndü
Antalya- Manchester seferini yapmak için Fraport TAV Antalya Havalimanı'ndan kalkan Jet2 firmasına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, kalkıştan kısa süre sonra iniş takımlarında duman görüldü. Duman nedeniyle uçak havalimanına geri dönerken alınan acil önlemlerin ardından inceleme başlatıldı.