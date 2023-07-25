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Antalya'da gece yarısı orman yangını! Kemer alev alev yanıyor! Ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor...

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Giriş: 25.07.2023 01:43
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Göynük Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler yönlendirildi. Yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangının yol kenarına yakın olması nedeniyle kapanan Kemer'e gidiş yolu ulaşıma açıldı. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.
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