Antalya’da 8 yaşındaki kardeşini 27 bıçak darbesiyle öldüren abi: Hatırlamıyorum

Manavgat ilçesinde geçtiğimiz yıl ağustos ayında 8 yaşındaki kardeşi Seyit Taha Yüksel'i, ormanda 27 bıçak darbesiyle öldüren ve tutuklu yargılanan 19 yaşındaki Sinan Yüksel duruşmada olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Sanık Sinan Yüksel, savcının esas hakkındaki görüşünün ardından, "Çok pişmanım. Ben böyle bir insan değilim. Nasıl böyle bir eylem yaptım, bilmiyorum" dedi.