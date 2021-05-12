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Antalya’da 8 yaşındaki kardeşini 27 bıçak darbesiyle öldüren abi: Hatırlamıyorum

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Giriş: 12.05.2021 14:04
Güncelleme:12.05.2021 14:11
Manavgat ilçesinde geçtiğimiz yıl ağustos ayında 8 yaşındaki kardeşi Seyit Taha Yüksel'i, ormanda 27 bıçak darbesiyle öldüren ve tutuklu yargılanan 19  yaşındaki Sinan Yüksel duruşmada olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Sanık Sinan Yüksel, savcının esas hakkındaki görüşünün ardından, "Çok pişmanım. Ben böyle bir insan değilim. Nasıl böyle bir eylem yaptım, bilmiyorum" dedi.
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