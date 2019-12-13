Antalya Kaş’ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı |Video

Antalya’nın Kaş ilçesinde aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı bazı seralarda hasara sebep oldu, Dolu, kar görüntüsü oluştururken birçok bölgede su birikintileri oluştu.

Kaş'ın Kınık ve Ova Mahallesi'nde fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Saat 14.00 sıralarında etkili olan kuvvetli dolu yağışı, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Üreticiler, yağmur devam ederken birden fındık büyüklüğünde etkili olan kuvvetli dolu yağışı nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı sonrası bazı bölgeler beyaza büründü. Örtü altı seraları ve yol kenarları, evlerin önleri, bahçeler ve tarlalarda kar görüntüsü oluştu. Yaklaşık 10 dakika kadar etkili olan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı. Dolunun ardından gelen sağanak nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluştu.

Dolu sebebiyle bazı seraların üzerinde bulunan plastikler parçalandı. Bahçelerdeki ağaçlarda zarar meydana geldi. Yağış nedeniyle bazı seraları su bastı. Üreticilerin seralardaki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.