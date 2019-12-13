13 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
13.12.2019

Antalya Kaş’ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı |Video

Antalya’nın Kaş ilçesinde aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı bazı seralarda hasara sebep oldu, Dolu, kar görüntüsü oluştururken birçok bölgede su birikintileri oluştu.

Kaş'ın Kınık ve Ova Mahallesi'nde fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Saat 14.00 sıralarında etkili olan kuvvetli dolu yağışı, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Üreticiler, yağmur devam ederken birden fındık büyüklüğünde etkili olan kuvvetli dolu yağışı nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı sonrası bazı bölgeler beyaza büründü. Örtü altı seraları ve yol kenarları, evlerin önleri, bahçeler ve tarlalarda kar görüntüsü oluştu. Yaklaşık 10 dakika kadar etkili olan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı. Dolunun ardından gelen sağanak nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluştu.

Dolu sebebiyle bazı seraların üzerinde bulunan plastikler parçalandı. Bahçelerdeki ağaçlarda zarar meydana geldi. Yağış nedeniyle bazı seraları su bastı. Üreticilerin seralardaki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Erzurum'da atlı hafızlar 'Binbir Hatim' geleneğini başlattı
Erzurum'da atlı hafızlar 'Binbir Hatim' geleneğini başlattı
Zehra Erdemir son yolculuğuna uğurlandı
Zehra Erdemir son yolculuğuna uğurlandı
Sokak ortasında kurşunların hedefi oldu
Sokak ortasında kurşunların hedefi oldu
Çinli kadın İstanbul’da kaybolmuştu! Kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Çinli kadın İstanbul’da kaybolmuştu! Kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
İBB Başkanı İmamoğlu 'metrobüs' sözünü tutmadı
İBB Başkanı İmamoğlu 'metrobüs' sözünü tutmadı
Hastanede filmleri aratmayan sahne!
Hastanede filmleri aratmayan sahne!
Okul servisinde şoke eden görüntü!
Okul servisinde şoke eden görüntü!
Canlı yayında Tuğba Yurt’un kafasına tabela düştü!
Canlı yayında Tuğba Yurt’un kafasına tabela düştü!
İzmir'de küçük çocuk ölümden son anda kurtuldu
İzmir'de küçük çocuk ölümden son anda kurtuldu
Kayıp dağcının eşinden flaş açıklamalar
Kayıp dağcının eşinden flaş açıklamalar
Terastan düşen hakim hayatını kaybetti
Terastan düşen hakim hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster