20 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Antalya- Isparta yolunda otobüs ile çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya- Isparta yolunda otobüs ile çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.04.2024 13:24
Güncelleme:20.04.2024 13:25
Antalya- Isparta yolunda seyir halindeki yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölen Mehmet Selim Tüzün'ün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda mühendis olarak görev yaptığı öğrenildi.
Otobüs ile çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Otobüs ile çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Durağa dalan otomobil 3 kişiyi ezdi! Yer: Ankara
Durağa dalan otomobil 3 kişiyi ezdi! Yer: Ankara
İşte en popüler kız ve erkek isimleri
İşte en popüler kız ve erkek isimleri
Meclis’te çocuklar için bilim şenliği
Meclis'te çocuklar için bilim şenliği
Sarıyer’de taksiciyi öldüren şüpheli tutuklandı
Sarıyer’de taksiciyi öldüren şüpheli tutuklandı
İstinat duvarı çöktü: 2 yaralı
İstinat duvarı çöktü: 2 yaralı
Gaziosmanpaşa’da toprak kayması
Gaziosmanpaşa'da toprak kayması
Çay bahçelerinde hasat öncesi bakım!
Çay bahçelerinde hasat öncesi bakım!
Feci kaza kamerada! Araç taklalar attı
Feci kaza kamerada! Araç taklalar attı
İstinat duvarı apartmanın üzerine çöktü
İstinat duvarı apartmanın üzerine çöktü
İstanbul’da toprak kayması! A Haber olay yerinde
İstanbul'da toprak kayması! A Haber olay yerinde
Toprak kayması! Vali Gül’den önemli açıklamalar
Toprak kayması! Vali Gül’den önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster