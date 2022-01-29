Annelik duygusu cesareti oldu! Okuma-yazma öğrenip sosyal medya uzmanı oldu

29 yaşında okuma yazma öğrendi, 52 yaşında sosyal medya içerikleri üretmeye başladı. Onun örnek yaşama tutunma öyküsü herkesi duygulandırdı. Nokta hanımın hayatının dönüm noktası evliliği olmuş.

Trabzon'dan Edirne'ye gelip yerleşmek onun için pek de kolay olmadı. Gelin geldiği zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışırken ilk çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

Evladı büyüdü okula başladı. Ve bu sırada nokta hanım hayatında bir şeyleri değiştirmeye karar verdi ve ilk adımı attı.

Nokta hanım bu hayattaki yolculuğunu kelimelere döküp bir de kitap yazmaya karar verdi. Okuma yazmayı öğrendi, bir çok imkansızlığı başardı ancak hala içinde kalan bir ukde vardı.

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitimine yeterli katkıyı sağlayamayan Nokta Tam, Annelik duygusundan cesaret aldı, gelir elde edebilmek için sosyal medya platformunda içerik üretmeye başladı. Nokta Hanım destek beklediğini hatırlatıyor. Çünkü çocuklarını en iyi şartlarda okutmak istiyor.