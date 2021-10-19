19 Ekim 2021, Salı
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Ankara'nın göbeğinde kanalizasyon çilesi! Çevre sakinleri acil çözüm bekliyor
Kötü koku, mikrop, kirlilik, sinek... Başkentin göbeğinde yaşanan kanalizasyon çilesi vatandaşı bıktırdı. Keçiören ilçesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yarım bırakılan kanalizasyon çalışması nedeniyle atık sular açıktan akıyor. İşte Ankara'nın, ücra köylerde bile görülmesi zor olan manzarası.