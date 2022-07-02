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Ankara'daki selde can vermişti! Buse Nur Doğanay'ın ölümünde kahreden detay

İHA
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Giriş: 02.07.2022 10:44
Ankara'daki sel felaketi sırasında çok acı bir olay yaşandı. 21 yaşındaki Buse Nur Doğanay, bodrum kattaki evini sel basması sonucu boğularak hayatını kaybetti. Kızının tabutu başında gözyaşı döken anne Figen Doğanay, "Kızımın bütün hayali üniversiteyi okumaktı" dedi.
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