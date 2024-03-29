Ankara’daki kuyumcuda soygun anı kameraya yansıdı! Dükkan sahibini kelepçelediler

Başkent Ankara'dan bir hırsızlık haberi var sırada. Maskeli iki hırsız, girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibini etkisiz hale getirdi. Tezgahta ne varsa çalıp kaçtı. İstanbul'a kaçtığı belirlenen şüpheliler kısa sürede yakalandı.

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