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Ankara’daki kuyumcuda soygun anı kameraya yansıdı! Dükkan sahibini kelepçelediler

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 29.03.2024 23:26
Başkent Ankara'dan bir hırsızlık haberi var sırada. Maskeli iki hırsız, girdikleri kuyumcu dükkanında  iş yeri sahibini etkisiz hale getirdi. Tezgahta ne varsa çalıp kaçtı. İstanbul'a kaçtığı belirlenen şüpheliler kısa sürede yakalandı.
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