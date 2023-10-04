05 Ekim 2023, Perşembe
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Ankara'da şüpheli paket alarmı! Fünye ile patlatıldı
Son dakika haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya'da bir şüpheli paketle ilgili alarm verildiğini duyurdu. Emniyetten yapılan açıklamada, "Çankaya Dikmen Pazaryeri çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. Daha sonra fünye ile güvenli şekilde patlatılan valizin içinden kıyafet çıktı.