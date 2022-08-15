15 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara'da minarenin devrildiği anlar kamerada

Ankara'da minarenin devrildiği anlar kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2022 19:30
Ankara'da öğle saatlerinde şiddetli fırtına ve sağanak bir caminin minaresinin devrilmesine neden oldu. Minarenin devrilme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Altındağ ilçesi Önder Mahallesi’nde bir caminin minaresi şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrildi. Minarenin devrilme anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Fırtınanın kent genelinde birçok yerde hasara sebep olduğu öğrenildi.
Ankara’da 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara’da 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara’da minarenin devrildiği anlar kamerada
Ankara'da minarenin devrildiği anlar kamerada
Ankara’da şiddetli yağış başladı
Ankara’da şiddetli yağış başladı
Şoke eden olay! Kimse anlam veremedi
Şoke eden olay! Kimse anlam veremedi
Görenlerin aklı çıktı! Havada yaşanması imkansız olay
Görenlerin aklı çıktı! Havada yaşanması imkansız olay
Yağışlar ne kadar sürecek?
Yağışlar ne kadar sürecek?
Bolu’da ırkçı saldırı
Bolu’da ırkçı saldırı
İstanbul Boğazı çamura bulandı
İstanbul Boğazı çamura bulandı
Kağıthane’de duvar çöktü
Kağıthane'de duvar çöktü
Uzmanlardan Kuşadası depremi sonrası uyarı
Uzmanlardan Kuşadası depremi sonrası uyarı
Mudanya’da su baskınları
Mudanya'da su baskınları
Bir apartmanı su bastı! Bina sakinleri mahsur kaldı
Bir apartmanı su bastı! Bina sakinleri mahsur kaldı
Daha Fazla Video Göster