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Ankara'da lokantayı tarayan adamın amacı ortaya çıktı! İntihar edecekken teslim olmuştu | İşte istenen ceza
Ankara'nın Sincan ilesinde 2021 Eylül ayında Erkan Tunçbilek, bir lokantada çalışan eşi F.T.'nin lokanta sahibi Mehmet A. ile kendisini aldattığından şüphelendi. Bunun üzerine arkadaşından aldığı otomobil ile yanına pompalı tüfek ve 5 litre benzini alarak lokantaya gitti. Aracı kendisine siper alan Erkan Tunçbilek lokantaya 7 el ateş etti.