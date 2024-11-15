Ankara’da başıboş köpek sorunu can yaktı! Vatandaş çözüm istedi

Ankara'da yürüyüşten evine dönerken başıboş köpek saldırısına uğrayan akademisyen Meliha Yılmaz'ın komşuları mahallelerinde yaşanan korkunç olayı anlattı. Mahalle sakini Çankaya ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir an önce soruna bir çözüm bulmasını istedi. O sırada sözde hayvan hakları savunucuları ise mahalleye ihbar üzerine gelen köpek toplama aracı ekiplerine tepki gösterdi. O aracın ise göstermelik olduğu ortaya çıktı. Öyle ki köpekleri toplamadan gittiler.

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