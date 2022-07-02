02 Temmuz 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ankara’da 3 yılda sel afetleri 6 can aldı! Tedbirsizlik ve ihmal felakete sürükledi
Ankara'da son yıllarda yaşanan şiddetli yağışlarda tedbirsizlik ölüm getiriyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde geçen 3 yılda yaşanan sel afetlerinde 6 kişi hayatını kaybetti. Büyükşehir Belediyesi tarafından tıkanan mazgalların temizlenmemesi, mücadele araçlarının doğru yerde bulunmaması, acil durum planı hazırlanmaması nedeniyle zamanında yapılmayan müdahaleler, Ankaralıları canından bezdirdi.