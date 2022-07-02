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Ankara’da 3 yılda sel afetleri 6 can aldı! Tedbirsizlik ve ihmal felakete sürükledi

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Giriş: 02.07.2022 11:40
Ankara'da son yıllarda yaşanan şiddetli yağışlarda tedbirsizlik ölüm getiriyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde geçen 3 yılda yaşanan sel afetlerinde 6 kişi hayatını kaybetti. Büyükşehir Belediyesi tarafından tıkanan mazgalların temizlenmemesi, mücadele araçlarının doğru yerde bulunmaması, acil durum planı hazırlanmaması nedeniyle zamanında yapılmayan müdahaleler, Ankaralıları canından bezdirdi.
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