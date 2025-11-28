28 Kasım 2025, Cuma

Ankara'da 154 işçinin yemek yediği firma mühürlendi
Ankara’da 154 işçinin yemek yediği firma mühürlendi

Ankara'da 154 işçinin yemek yediği firma mühürlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 13:27
Ankara’nın Etimesgut ilçesi Atakent Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir yemek firmasından yemek yiyen 154 inşaat işçisi, bir süre sonra rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin acil servislerdeki müdahalelerinin sürdüğü, 4 işçinin ise yoğun bakımda takip edildiği öğrenildi. Etimesgut Belediyesi zabıta ekiplerinin firmada yaptığı denetimde uygunsuzluk tespit edilmesi üzerine iş yeri mühürlenirken, olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.
