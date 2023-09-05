Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yol tepkisi! 3 aydır altyapı çalışmasını tamamlayamadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentlilerin 4 buçuk yıldır alıştığı düzeni bozmadı yine yapması gereken altyapı çalışmasını tamamlayamadı. Bu kez mağduriyet Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan 1031. caddede yaşandı. İddialara göre yaklaşık 3 ay önce kazılan yolun üstü bir türlü kapatılamadı.

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