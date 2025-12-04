04 Aralık 2025, Perşembe

Ani kalp durmalarına şok cihazlı tedbir! Ankara’da hangi noktalarda şok cihazı var?

Ani kalp durmalarına şok cihazlı tedbir! Ankara'da hangi noktalarda şok cihazı var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 14:41
Ankara’da ani kalp durmalarına hızlı müdahale için kent genelinde 25 farklı noktaya yerli üretim şok cihazı yerleştirildi. Uygulamanın detaylarını A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, Ankara 112 Eğitim Birimi Eğitmeni Dr. Habibe Şule Özdemir ile birlikte canlı yayında anlattı.
Ani kalp durmalarına şok cihazlı tedbir! Ankara’da hangi noktalarda şok cihazı var?
Ankara’da hangi noktalarda şok cihazı var?
Ankara'da hangi noktalarda şok cihazı var?
