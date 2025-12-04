04 Aralık 2025, Perşembe
Ani kalp durmalarına şok cihazlı tedbir! Ankara'da hangi noktalarda şok cihazı var?
Giriş: 04.12.2025 14:41
Ankara’da ani kalp durmalarına hızlı müdahale için kent genelinde 25 farklı noktaya yerli üretim şok cihazı yerleştirildi. Uygulamanın detaylarını A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, Ankara 112 Eğitim Birimi Eğitmeni Dr. Habibe Şule Özdemir ile birlikte canlı yayında anlattı.