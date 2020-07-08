ANALİZ - Yetmişli yıllar nasıldı? Nasıl bir Türkiye vardı?

Günümüz siyasi tartışmaları içinde çoğu kez gündeme getiriliyor o yıllara atıflar yapılıyor... Hatta o yılların bugünden daha özgürlükçü olduğunu iddia edenler bile var. 12 Eylül darbesine giden yolun taşlarının döşendiği o yıllar gerçekten nasıldı? Türkiye o dönem özgürlükler ülkesi miydi? Yoksa siyasi ve ekonomik kaosun pençesinde kıvranıyor muydu? Sinemasından müziğine, toplumsal yaşamdan siyasete kadar her yönüyle 70’li yıllar analiz haberimizde…

Günümüz siyasi tartışmaları içinde çoğu kez gündeme getiriliyor o yıllara atıflar yapılıyor... Hatta o yılların bugünden daha özgürlükçü olduğunu iddia edenler bile var. 12 Eylül darbesine giden yolun taşlarının döşendiği o yıllar gerçekten nasıldı? Türkiye o dönem özgürlükler ülkesi miydi? Yoksa siyasi ve ekonomik kaosun pençesinde kıvranıyor muydu? Sinemasından müziğine, toplumsal yaşamdan siyasete kadar her yönüyle 70'li yıllar analiz haberimizde…