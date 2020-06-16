ANALİZ - Yeni Asya jeopolitiği oluşuyor! Washington – Yeni Delhi arasındaki stratejik ortaklık ne anlama geliyor? |Video

Hindistan ve Çin arasındaki jeopolitik mücadele uzun yıllardır devam ediyor. Son aylarda tarışmalı sınır bölgelerinde ciddi anlamda askeri varlıklar artarken bölgeden düşük yoğunluklu çatışma haberleri geliyor. Doğal sınır Himalayaları aşmak için iki ülkede hem donanma hem de hava kuvvetlerine yatırım yapıyor. Bu sınır mücadelesi Asya'nın geleceğini mi belirleyecek? Bu mücadeleden kim karlı çıkacak? Dünyanın gözü Çin ve Hindistan’ın üzerinde... Dünyanın gözü Asya’da neler oluyor? Washington – Yeni Delhi arasındaki stratejeik ortaklık ne anlama geliyor? Detaylar analiz haberimizde...

Hindistan ve Çin arasındaki jeopolitik mücadele uzun yıllardır devam ediyor. Son aylarda tarışmalı sınır bölgelerinde ciddi anlamda askeri varlıklar artarken bölgeden düşük yoğunluklu çatışma haberleri geliyor. Doğal sınır Himalayaları aşmak için iki ülkede hem donanma hem de hava kuvvetlerine yatırım yapıyor. Bu sınır mücadelesi Asya'nın geleceğini mi belirleyecek? Bu mücadeleden kim karlı çıkacak? Dünyanın gözü Çin ve Hindistan'ın üzerinde... Dünyanın gözü Asya'da neler oluyor? Washington – Yeni Delhi arasındaki stratejeik ortaklık ne anlama geliyor? Detaylar analiz haberimizde...