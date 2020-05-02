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ANALİZ - Corona Virüs sonrası ABD-Çin rekabeti nereye evrilecek? |Video

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02.05.2020
Dünya koronavirüs sonrası yeni küresel rekabete hazırlanıyor. Amerika'nın salgınla birlikte yaşadığı zor durum, virüsün ilk çıktığı yer olan Çin'in toparlanma sinyalleri vermesi, pandemi sonrası yeni küresel rekabete de ışık tutuyor. Peki salgın sonrası neler olacak? Detaylar analiz haberimizde...

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