- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
ANALİZ - Corona Virüs sonrası ABD-Çin rekabeti nereye evrilecek? |Video
Dünya koronavirüs sonrası yeni küresel rekabete hazırlanıyor. Amerika'nın salgınla birlikte yaşadığı zor durum, virüsün ilk çıktığı yer olan Çin'in toparlanma sinyalleri vermesi, pandemi sonrası yeni küresel rekabete de ışık tutuyor. Peki salgın sonrası neler olacak? Detaylar analiz haberimizde...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.