ANALİZ - Türkiye'nin gururu yerli İHA ve SİHA'ların öyküsü |Video

Türk havacılık tarihinde büyük bir kırılma noktası olan insansız hava araçları, ulusal ve uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'ların öyküsü analiz haberimizde.

Türk havacılık tarihinde büyük bir kırılma noktası olan insansız hava araçları, ulusal ve uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'ların öyküsü analiz haberimizde.

TÜRKİYE'NİN GURURU

İlk yerli ve milli silahlı insansız hava araçları Türk havacılık tarihinde kırılması güç bir rekora imza atıyor. Son olarak terör örgütüne karşı yürütülen Zeytin dalı, Pençe harekatlarında ve yakın zamandaki İdlib'e Barış Pınarı harekatında başarıyla görev yapan SİHA sistemi teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Milli İHA ve SİHA'lar sayesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü harekatlar boyunca, teröristler ve terör yuvaları en küçük detayına kadar izleniyor ve Mehmetçiğe hem istihbarat hem de ateş gücü sağlıyor.