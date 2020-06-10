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ANALİZ - Türkiye'nin gururu yerli İHA ve SİHA'ların öyküsü |Video

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Giriş: 10.06.2020 18:16
Türk havacılık tarihinde büyük bir kırılma noktası olan insansız hava araçları, ulusal ve uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'ların öyküsü analiz haberimizde.

Türk havacılık tarihinde büyük bir kırılma noktası olan insansız hava araçları, ulusal ve uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'ların öyküsü analiz haberimizde.

TÜRKİYE'NİN GURURU
İlk yerli ve milli silahlı insansız hava araçları Türk havacılık tarihinde kırılması güç bir rekora imza atıyor. Son olarak terör örgütüne karşı yürütülen Zeytin dalı, Pençe harekatlarında ve yakın zamandaki İdlib'e Barış Pınarı harekatında başarıyla görev yapan SİHA sistemi teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Milli İHA ve SİHA'lar sayesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü harekatlar boyunca, teröristler ve terör yuvaları en küçük detayına kadar izleniyor ve Mehmetçiğe hem istihbarat hem de ateş gücü sağlıyor.

Türk İHA ve SİHAlar ABD basınında! Washington Post: Libyada Hafter’i destekleyenleri utandırdı TÜRK İHA VE SİHA'LAR ABD BASININDA! WASHİNGTON POST: LİBYA'DA HAFTER'İ DESTEKLEYENLERİ UTANDIRDI
Libyada darbeye kalkışan Hafter Türk İHA ve SİHAlarına direnemedi LİBYA'DA DARBEYE KALKIŞAN HAFTER TÜRK İHA VE SİHA'LARINA DİRENEMEDİ
Libyada darbeye kalkışan Hafter Türk İHA ve SİHAlarına direnemedi LİBYA'DA DARBEYE KALKIŞAN HAFTER TÜRK İHA VE SİHA'LARINA DİRENEMEDİ
Türk İHA ve SİHAları Libyada dengeleri değiştirdi TÜRK İHA VE SİHA'LARI LİBYA'DA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Yerli İHA ve SİHA'ların öyküsü
Yerli İHA ve SİHA'ların öyküsü
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