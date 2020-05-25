Türk İHA ve SİHA'lar ABD basınında! Washington Post: Libya'da Hafter’i destekleyenleri utandırdı
Türk İHA ve SİHA'ların Libya'daki başarısı dünya basınındaki yerini korurken, ABD medyasından Washington Post, Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) ülkenin batısındaki başarılı operasyonlarının arkasında Türk dronelarının olduğunu belirtti. Gazetenin haberinde, "Türk droneları Rusya’yı ve Hafter’e askeri destek sağlayanları utandırdı" ifadelerine yer verildi.
Türk İHA ve SİHA'ların Libya'daki başarısı dünya basınındaki yerini korurken, ABD medyasından Washington Post'tan dikkat çeken bir habere yer verildi. Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'nin, başkent Trablus'un güneyindeki Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak için başlattığı 'Öfke Volkanı' operasyonu devam ederken, ülkenin batısındaki Tunus sınırının UMH tarafından güvence altına alınmasıyla Hafter'in geri çekilişi hızlandı.
'HAFTER MİLİSLERİ BASKI ALTINDA'
ABD medyasının önde gelen gazetelerinden The Washington Post, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kritik kent ve kasabaları kaybettiğini, buna bağlı olarak da Hafter'e bağlı milislerin baskı altına olduğunu yazdı. UMH'nin operasyonlarında Türkiye'nin hava gücü desteğini de vurgulayan gazete, "Türk insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri, BM destekli hükümetin (UMH) batı Libya'nın neredeyse tamamını, Rusya tarafından desteklenen ve geçen yıldan bu yana başkent Trablus'u aşmaya çalışan Halife Hafter güçlerinden geri almasına yardımcı oldu" ifadelerine yer verdi.
'TÜRK İHA VE SİHA'LARI HAFTER'İ DESTEKLEYENLERİ UTANDIRDI'
Yaklaşık 5 ay önce, Rusya'nın gönderdiği paralı askerler ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin gönderdiği insansız hava araçlarıyla Hafter'in güçlendiği belirtilen haberde, Türkiye ile Libya arasında varılan mutabakatın ardından, Türkiye'nin UMH'ye askeri desteğinin arttığını ve buna bağlı olarak UMH'nin operasyonlarında başarının geldiği belirtildi. Ülkenin batısındaki stratejik kentlerin ve kasabaların ardından Tunus sınırının güvence altına alması sonucu, UMH ordusunun moralinin arttığı belirtildi. Gazete, Hafter'e bağlı güçlerin Trablus sokaklarında kullandığı Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinin imha edilmesi ya da ele geçirilmesine ilişkin, "Türk İHA ve SİHA'ları Rusya ve Hafter'in diğer askeri ortaklarını utandırdı" ifadelerini kullandı.
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