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Türk İHA ve SİHA'ları Libya'da dengeleri değiştirdi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için yaptığı hamleler, tüm dünyada yankılanıyor. İngiltere merkezli The Economist, Libya'daki son gelişmeleri kaleme alan bir haber yayınladı. Hafter'in Libya'da zemin kaybettiğini belirten dergi, makalesinde "Türk İHA ve SİHA'ları bölgedeki dengeleri değiştirdi" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 15:56
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Türk İHA ve SİHA'ları Libya'da dengeleri değiştirdi

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan The Economist dergisinde, Libya'da yaşanan gelişmelerin anlatıldığı bir yazı kaleme alındı.

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Türk İHA ve SİHA'ları Libya'da dengeleri değiştirdi

"HAFTER GÜÇ KAYBEDİYOR"
Economist dergisi, 6 yıldır süren Libya iç savaşında, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in güç kaybettiğini duyurdu.

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Türk İHA ve SİHA'ları Libya'da dengeleri değiştirdi

OPERASYONLAR ARKA ARKAYA YAPILIYOR
Derginin, "Halife Hafter zemin kaybediyor" başlığıyla yayınladığı haberinde, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) başlattığı ve Türkiye'nin de destek verdiği operasyonlar kaleme alındı.

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Türk İHA ve SİHA'ları Libya'da dengeleri değiştirdi

"OPERASYONLARLA HAFTER ZEMİN KAYBETTİ"
Operasyonlarda Surman, Sabratha, Al Ajaylat gibi bölgelerin Hafter güçlerinden kurtarılması ve Tunus-Libya sınırının güvence altına alınmasıyla birlikte, Terhune'ye başlatılan ikinci operasyonun ardından Hafter için kritik öneme sahip olduğu ifade edilen Vatiyye Askeri Üssü'ne gerçekleştirilen operasyonla Hafter'in zemin kaybettiği ifade edildi.

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Türk İHA ve SİHA'ları Libya'da dengeleri değiştirdi

HABERDE HAFTER'E OLAN DESTEK VURGULANDI
Dergideki makalede, Hafter'in Mısır, Fransa, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) destek gördüğü belirtildi.