Türk İHA ve SİHA'ları Libya'da dengeleri değiştirdi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için yaptığı hamleler, tüm dünyada yankılanıyor. İngiltere merkezli The Economist, Libya'daki son gelişmeleri kaleme alan bir haber yayınladı. Hafter'in Libya'da zemin kaybettiğini belirten dergi, makalesinde "Türk İHA ve SİHA'ları bölgedeki dengeleri değiştirdi" ifadelerine yer verdi.

