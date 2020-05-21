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Libya'da darbeye kalkışan Hafter Türk İHA ve SİHA'larına direnemedi

Hafter, arkasına aldığı BAE ve bazı Batılı ülkelerle 'da darbe girişimine kalkıştı, Türkiye engeline takıldı. Bölgedeki Türk askerlerini tehdit eden Hafter, Türk İHA ve SİHA'larıyla darbe üstüne darbe yedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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HAFTER TÜRK İHA VE SİHA'LARINA DİRENEMEDİ

BAE ve bazı Batı ülkelerinin desteğiyle 'da darbe girişimine kalkışan Hafter, Türkiye'nin resmi hükümete destek vermesiyle adım atamaz hale geldi. Hafter güçlerinin bölgede Türk askerinin bulunmasından dolayı Türkiye'yi tehdit etmesi ise kendi sonunu getiren hamle oldu.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMİŞLERDİ

Türkiye'nin Libya'ya desteklerinin ardından Hafter milislerine bağlı hava unsurları da ülkedeki "Türk hedeflerine karşı Libya tarihindeki en büyük hava harekatını başlatacaklarını" öne sürdü.

Libya ordusu, son 24 saatte silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve topçu birliklerinin, Terhune'de 3, Vişke bölgesinde 1 ve başkentin güneyinde de bir olmak üzere, toplam 5 Pantsir hava savunma sistemini etkisiz hale getirmişti.

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BAE RUS YAPIMI SAVUNMA SİSTEMLERİ VERMİŞTİ

Açıklamada ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hafter milislerine temin ettiği bu sistemlerin, BAE'nin yaklaşık 800 milyon dolar karşılığında Rusya'dan satın aldığı 50 Pantsir sisteminin bir kısmını oluşturduğu kaydedildi.

Rusya tarafından 2008'den bu yana üretilen ve birimi 14,7 milyon dolar fiyat etiketli Pantsirler, 20 ila 40 kilometre menzile sahip karadan havaya füze sistemi olma özelliği taşıyor.

Son dönemde Hafter milislerine karşı askeri alanda pek çok başarı elde eden Libya ordusu, birkaç gün önce ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü kurtarmış, üste bulunan sağlam durumdaki Pantsir hava savunma sistemini ele geçirmişti.

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