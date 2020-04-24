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ANALİZ - Dua’nın anlam ve önemi

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24.04.2020
Mübarek Ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde dinimizde dua'nın anlam ve önemi akıllara geliyor. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da dua etmenin önemi nedir? İslam dininde dua'nın anlam ve önemi nedir? Rabbe ulaşmanın bir yolu olan dua'nın anlam ve önemi analiz haberimizde...
Peygamber Efendimizin okuduğu iftar duası ve anlamı! Nihat Hatipoğlu anlattı |Video PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU İFTAR DUASI VE ANLAMI! NİHAT HATİPOĞLU ANLATTI |VİDEO

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