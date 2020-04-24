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ANALİZ - Dua’nın anlam ve önemi
Mübarek Ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde dinimizde dua'nın anlam ve önemi akıllara geliyor. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da dua etmenin önemi nedir? İslam dininde dua'nın anlam ve önemi nedir? Rabbe ulaşmanın bir yolu olan dua'nın anlam ve önemi analiz haberimizde...
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