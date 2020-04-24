Peygamber Efendimizin okuduğu iftar duası ve anlamı! Nihat Hatipoğlu anlattı |Video

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efedimizin iftar sofrasında yaptığı duayı ve manasını açıkladı. Hatipoğlu, Peygamber Efedimizin iftar sofrasında "Allah'ım senin rıza için oruç tuttum, sana iman ettim. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım" diyerek dua ettiğini söyledi.