Dondurma yerken sağlığınızdan olmayın! Sağlıklı dondurma nasıl olmalı?

Dondurma yerken sağlığınızdan olmayın. Sıcak yaz aylarının vazgeçilmezi dondurma uygun koşullarda üretilmediği ve saklanmadığı takdirde bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Peki dondurma alırken nelere dikkat etmeli? Yanıtı haberimizde…

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