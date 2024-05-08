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Dondurma yerken sağlığınızdan olmayın! Sağlıklı dondurma nasıl olmalı?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 08.05.2024 22:47
Dondurma yerken sağlığınızdan olmayın. Sıcak yaz aylarının vazgeçilmezi dondurma uygun koşullarda üretilmediği ve saklanmadığı takdirde bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Peki dondurma alırken nelere dikkat etmeli? Yanıtı haberimizde…
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Dondurma yerken sağlığınızdan olmayın!
Dondurma yerken sağlığınızdan olmayın!
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