ANALİZ - CHP’li Kartal Belediyesinin hikayesi! Borç batağına nasıl girdi?

Kartal belediyesi 2009 yılında AK Parti yönetiminden CHP yönetimine geçti. Kartal Belediyesi 11 yıldır CHP tarafından yönetiliyor. Peki CHP’li beldiye başkanları Kartal’da neler yaptı? Kartal Belediyesi nasıl borç batağına girdi? CHP’li belediye başkanlarının İstanbul Kartal’daki performansını gözler önüne süren detaylar analiz haberimizde…

Kartal belediyesi 2009 yılında AK Parti yönetiminden CHP yönetimine geçti. Kartal Belediyesi 11 yıldır CHP tarafından yönetiliyor. Peki CHP'li beldiye başkanları Kartal'da neler yaptı? Kartal Belediyesi nasıl borç batağına girdi? CHP'li belediye başkanlarının İstanbul Kartal'daki performansını gözler önüne süren detaylar analiz haberimizde…