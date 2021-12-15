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Anadolu manzaralı rüya gibi yolculuk! Turistik Doğu Ekspresi yola çıkıyor

A Haber
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Giriş: 15.12.2021 16:06
Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri olan, Ankara-Kars arasındaki turistik Doğu Ekspresi, yeniden seferlere başlıyor. Ankara'dan çıkacak olan tren yaklaşık 32 saatlik yolculuğun ardından Kars'a ulaşacak. Turist trende Anadolu manzarası eşliğinde tarih, kültür ve gastronomi bir arada yaşanıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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