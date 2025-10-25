Anadolu Diyarı İspir! Tarihi ve lezzetleriyle büyüleyen ilçe

Anadolu Diyarı ekibi bu hafta Erzurum'un kuzeyinde Çoruh Nehri'ni kucaklayan İspir'deydi. Tarihi İspir Kalesi'nin gölgesinde tescilli İspir fasulyesi ve lezzetli pestilin izini süren ekibimiz, ilçenin eşsiz doğal ve kültürel zenginliklerine tanıklık etti. İşte tarihi dokusu ve damak çatlatan lezzetleriyle İspir'in öne çıkanları...

