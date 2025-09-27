Anadolu Diyarı İpsala’da! Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı

Türkiye’yi adım adım gezerek ülkemizin dört bir bucağındaki güzellikleri ekran başındaki izleyicilerle buluşturan Anadolu Diyarı ekibimiz bu hafta Edirne'nin İpsala ilçesine konuk oldu. İşte Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı İpsala ilçesi...

