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Ana caddede 'kırmızı ışık' ihlali!

Ana caddede 'kırmızı ışık' ihlali!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 21:55
Ankara'nın en işlek noktalarından birisi olan turan güneş bulvarında yaşanan kural ihlali mahalleliyi canından bezdirdi. Yol üzerinde bulunan yaya geçidinin hemen yanında trafik lambası bulunuyor ancak kırmızı ışık yandığında bazı araçlar durmak yerine, gaza basıyor. İşte mahallelinin isyanı.
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Ana caddede ’kırmızı ışık’ ihlali!
Ana caddede 'kırmızı ışık' ihlali!
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