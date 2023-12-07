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Amerikalı papaz Konya'da Müslüman oldu

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Giriş: 07.12.2023 20:38
Güncelleme:07.12.2023 20:39
Mevlana Celaleddin-i Rumi'den etkilenerek Müslüman olmaya karar veren Amerikalı Katolik Papaz Fenter Konya'ya yerleşti. İsmini İsmail olarak değiştiren Fenter, şimdi İslamı başkalarına da öğretmeye çalışıyor.
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