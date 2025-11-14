Amasyalı şehidin annesi: Armağan’ım güle güle git

Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askeri personelden Hava Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan (40), memleketi Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde defnedildi. Şehidin annesi Dilşat Kaplan, evladını "Armağan’ım güle güle git" sözleriyle son yolculuğuna uğurladı. Çocukları da "Benim babam" yazısıyla vedalaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN