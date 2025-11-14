14 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Amasyalı şehidin annesi: Armağan’ım güle güle git
Amasyalı şehidin annesi: Armağan’ım güle güle git

Amasyalı şehidin annesi: Armağan’ım güle güle git

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2025 15:17
Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askeri personelden Hava Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan (40), memleketi Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde defnedildi. Şehidin annesi Dilşat Kaplan, evladını "Armağan’ım güle güle git" sözleriyle son yolculuğuna uğurladı. Çocukları da "Benim babam" yazısıyla vedalaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Amasyalı şehidin annesi: Armağan’ım güle güle git
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Ölen çocukların dedesi konuştu
Ölen çocukların dedesi konuştu
Şehidin annesi: Armağan’ım güle güle git
Şehidin annesi: Armağan’ım güle güle git
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’ya veda!
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'ya veda!
Hangi iller için kar ve sağanak uyarısı var?
Hangi iller için kar ve sağanak uyarısı var?
Kayseri şehit Nihat İlgen’i son yolculuğunda uğurladı
Kayseri şehit Nihat İlgen’i son yolculuğunda uğurladı
Uçurum kıyısındaki sancaktar türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Uçurum kıyısındaki sancaktar türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Bilecik’te her yer şehit için gül suyu kokuyor
Bilecik'te her yer şehit için gül suyu kokuyor
Tırın altında ezilen yaşlı adam öldü
Tırın altında ezilen yaşlı adam öldü
27 ton belgesiz kara midyesi ele geçirildi
27 ton belgesiz kara midyesi ele geçirildi
Gümüşhane’nin yüksekleri beyaza büründü
Gümüşhane'nin yüksekleri beyaza büründü
Şehit astsubay için baba ocağından helallik alındı
Şehit astsubay için baba ocağından helallik alındı
Daha Fazla Video Göster