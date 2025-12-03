Alman kadın Kur’an-ı Kerim’den etkilenip Müslüman oldu

03 Aralık 2025, Çarşamba

Giriş: 03.12.2025 11:52
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Alman uyruklu Michaela Ingrid Scheithauer, katıldığı kursta dinlediği Kur'an-ı Kerim'den ve mahallelinin sıcakkanlılığından etkilenerek Müslüman oldu. Kelime-i Şehadet getirerek "İnci" ismini alan Alman kadın, "Türkleri çok seviyorum, burada gömülmek istiyorum" sözleriyle duygulandırdı.
