Alman kadın Kur’an-ı Kerim’den etkilenip Müslüman oldu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Alman uyruklu Michaela Ingrid Scheithauer, katıldığı kursta dinlediği Kur'an-ı Kerim'den ve mahallelinin sıcakkanlılığından etkilenerek Müslüman oldu. Kelime-i Şehadet getirerek "İnci" ismini alan Alman kadın, "Türkleri çok seviyorum, burada gömülmek istiyorum" sözleriyle duygulandırdı.

