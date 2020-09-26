Aleyna Çakır’ın öldüğü gece Ümitcan Uygun yanında mıydı?

21 yaşındaki Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili araştırmalar devam ederken yeni bilgiler ve yeni çelişkiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Aleyna’nın ölümü sonrası tırnakları arasında bir erkek DNA’sı bulunurken üzerinde de sperm örnekleri bulunmuştu. Ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun tarafından cinsel saldırıya mı uğradığı düşüncesi akıllara gelirken Aleyna’nın avukatından yeni açıklamalar geldi. Avukat Umur Yıldırım, Ümitcan’a ait HTS kayıtlarının neden eksik olduğunu açıklarken tutanakların birbiriyle uyuşmadığını da dile getirdi. İşte Aleyna Çakır’ın ölümünün perde arkası…