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Aksaray'da iki araç kavşakta çarpıştı: 2 hafif yaralı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 19.04.2024 15:18
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüleri kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Sürücülerin hafif sıyrıklarla kazayı atlatması herkesi sevindirdi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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