Aksaray'da 1500 genç Ramazan ayının son cumasında Ulu Camii'ne akın etti! Vali Hamza Aydoğdu sosyal medyadan paylaştı

Aksaray'da Gençlik Grubu üstesi 1500 öğrenci, "Değerlerimizi Öğreniyoruz" projesi kapsamında Ramazan ayının son cuması için tarihi Ulu Camii'nde buluştu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da gençlerin daveti üzerine camiye gelirken, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı bir paylaşım da büyük ilgi çekti.