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Aileyi sarsan yeni sorun: Ev erkekleri

Aileyi sarsan yeni sorun: Ev erkekleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.08.2025 15:53
Güncelleme:05.08.2025 15:53
Son dönemde ortaya çıkan yeni bir sorun var: Ev erkekleri... Üç gruba ayrılıyorlar; evden çalışanlar, çalışmayıp evde oturan ve tüm sorumluluğu eşine yıkanlar, son olarak da çalışmayan ama ev işlerine katkıda bulunup yine maddi olarak eşine bağlı olanlar. Sağlıksız bir aile modeline neden olan ev erkekleri kadınlar için ciddi bir yük...
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Aileyi sarsan yeni sorun: Ev erkekleri
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